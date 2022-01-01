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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 09:39

Re: Асвіо Банк

Як віддають гроші Комінвестбанку?
Investor_K
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Повідомлень: 10140
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 21:57

  Investor_K написав:Як віддають гроші Комінвестбанку?

По депо, які закінчились, віддають з дорогою душею. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 17:35

Обещают к концу недели запустить додаток амобанк
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 18:54

  la9 написав:Обещают к концу недели запустить додаток амобанк

Обещали прошлым летом))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 19:20

  la9 написав:Обещают к концу недели запустить додаток амобанк

Гіпотеза чи інсайд?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 19:56

  tarasum написав:
  la9 написав:Обещают к концу недели запустить додаток амобанк

Гіпотеза чи інсайд?

2 раза на КЦ сказали.
Думаю, на этот раз очень вероятно. Бо глава правления на пресс-конференции по Коминвесту упоминал, что акцент по выплатам на дистанционные каналы
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:32

Вот что то сдвинулось в Амобанк приложении, но вылазит "Помилка: невідомий статус або немає статусу".
Feh14
 
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