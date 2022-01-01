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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2025 09:39
Як віддають гроші Комінвестбанку?
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Investor_K
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Додано: Вів 04 лют, 2025 21:57
Investor_K написав:
Як віддають гроші Комінвестбанку?
По депо, які закінчились, віддають з дорогою душею.
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nord
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Додано: Сер 05 лют, 2025 17:35
Обещают к концу недели запустить додаток амобанк
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la9
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Додано: Сер 05 лют, 2025 18:54
la9 написав:
Обещают к концу недели запустить додаток амобанк
Обещали прошлым летом))
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Feh14
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Додано: Сер 05 лют, 2025 19:20
la9 написав:
Обещают к концу недели запустить додаток амобанк
Гіпотеза чи інсайд?
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tarasum
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Додано: Сер 05 лют, 2025 19:56
tarasum написав: la9 написав:
Обещают к концу недели запустить додаток амобанк
Гіпотеза чи інсайд?
2 раза на КЦ сказали.
Думаю, на этот раз очень вероятно. Бо глава правления на пресс-конференции по Коминвесту упоминал, что акцент по выплатам на дистанционные каналы
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la9
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 07:32
Вот что то сдвинулось в Амобанк приложении, но вылазит "Помилка: невідомий статус або немає статусу".
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Feh14
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