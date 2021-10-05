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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2025 19:03
sens написав:
Немає можливості відкривати депозитів, в пакеті 4 віртуальні картки
У вас приложение сей час работает?
И пластик есть возможность заказать, если работает?
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Feh14
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:43
Feh14 написав: sens написав:
Немає можливості відкривати депозитів, в пакеті 4 віртуальні картки
У вас приложение сей час работает?
И пластик есть возможность заказать, если работает?
Його ж наче можливо 1 раз безкоштовно замовити. Безкоштовну спробу ще не використовував. Для відсотків достатньо реквізитів самої картки або Гугл пей
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sens
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:58
sens написав:
Його ж наче можливо 1 раз безкоштовно замовити. Безкоштовну спробу ще не використовував. Для відсотків достатньо реквізитів самої картки або Гугл пей
Я ж і питаю чи працює, бо в мене ні як неможливо запустити, ні віртуальні, ні пластик, нічого.
Тарифи то я бачу, цікаво як по факту.
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Feh14
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:18
Спробував , обрав відділення нп, якщо вірити , то дуже скоро буде оповіщення про посилку. Перевипуск пластика жовтої дебітної , кредитної.
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sens
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:45
la9 написав:
Обещают к концу недели запустить додаток амобанк
обіцяють що виплати туди зарахують за 2 робочі дні
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asd
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Додано: Пон 10 лют, 2025 19:52
А здесь п2п и сэпы с приложения - с комисс?
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la9
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Додано: Вів 11 лют, 2025 19:07
і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку
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asd
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