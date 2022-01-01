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Обслуговування в українських
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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567>

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Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 19:03

  sens написав:Немає можливості відкривати депозитів, в пакеті 4 віртуальні картки

У вас приложение сей час работает?
И пластик есть возможность заказать, если работает?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:43

  Feh14 написав:
  sens написав:Немає можливості відкривати депозитів, в пакеті 4 віртуальні картки

У вас приложение сей час работает?
И пластик есть возможность заказать, если работает?

Його ж наче можливо 1 раз безкоштовно замовити. Безкоштовну спробу ще не використовував. Для відсотків достатньо реквізитів самої картки або Гугл пей
sens
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Повідомлень: 18044
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Подякували: 947 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 10:58

  sens написав:
Його ж наче можливо 1 раз безкоштовно замовити. Безкоштовну спробу ще не використовував. Для відсотків достатньо реквізитів самої картки або Гугл пей

Я ж і питаю чи працює, бо в мене ні як неможливо запустити, ні віртуальні, ні пластик, нічого.
Тарифи то я бачу, цікаво як по факту.
Feh14
 
Повідомлень: 175
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:18

Спробував , обрав відділення нп, якщо вірити , то дуже скоро буде оповіщення про посилку. Перевипуск пластика жовтої дебітної , кредитної.
sens
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Повідомлень: 18044
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:45

  la9 написав:Обещают к концу недели запустить додаток амобанк

обіцяють що виплати туди зарахують за 2 робочі дні
asd
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 19:52

А здесь п2п и сэпы с приложения - с комисс?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 19:07

і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку
asd
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 06:57

  asd написав:і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку

До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку. :?:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:05

  nord написав:
  asd написав:і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку

До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку. :?:

Асвіобанк=амобанк
Теж саме (майже). Відкрив віртуальні картки на відділенні, в той же день прийшло смс про зарахування коштів на рахунок в асвіо, але вже декілька днів не можуть надати доступ до дадатка. Не хотів щоденно займатися готівкою...
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 09:36

  Feh14 написав:
  sens написав:Немає можливості відкривати депозитів, в пакеті 4 віртуальні картки

У вас приложение сей час работает?
И пластик есть возможность заказать, если работает?

Прийшло оповіщення на НП від Асвіобанк. Працює.
sens
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