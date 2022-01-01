Додано: Сер 12 лют, 2025 10:24

nord написав: asd написав: і день іде

і ніч іде

і голову узявши в руки

дивуєшся чому не йде

випплата Комінвестбанку

на карту Амобанку і день ідеі ніч ідеі голову узявши в рукидивуєшся чому не йдевипплата Комінвестбанкуна карту Амобанку

До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку. До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку.

Картка amo

Інформація про надавача платіжних послуг

«АСВІО БАНК»

Банк зобов’язаний забезпечити виконання платіжної(их) операції(ій), вказаної(их) в Заяві, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати її отримання Банком.

– кредитна картка, емітована Банком у віртуальному вигляді або на фізичному носії, до Рахунку, відкритого Клієнту, який приєднався до цього Договору на підставі Заяви про приєднання за формою, наведеною в Додатку 5, 5а до ДКБОПовне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОСкорочене найменування банку: АТ «АСВІО БАНК»Клієнт, який приєднався до умов цього ДКБО, і який є клієнтом неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», надає Банку Заяву (Додаток 21 до Договору) для отримання на рахунки, відкриті Клієнту за цим Договором, коштів з поточного рахунку за договором банківського рахунку або повернення вкладу та сплати процентів на вклад за договором банківського вкладу (депозиту), укладеним з неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», зобов’язання за яким передані на користь приймаючого АТ «АСВІО БАНК». 17 Вказана Заява (Додаток 21 до Договору) містить доручення та згоду Клієнта на виконання кожної платіжної операції з перерахування коштів на рахунки, відкриті за цим Договором, за реквізитами, зазначеними у Заяві.