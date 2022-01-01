Картка amo – кредитна картка, емітована Банком у віртуальному вигляді або на фізичному носії, до Рахунку, відкритого Клієнту, який приєднався до цього Договору на підставі Заяви про приєднання за формою, наведеною в Додатку 5, 5а до ДКБО
Інформація про надавача платіжних послуг
Повне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК» Скорочене найменування банку: АТ «АСВІО БАНК»
Клієнт, який приєднався до умов цього ДКБО, і який є клієнтом неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», надає Банку Заяву (Додаток 21 до Договору) для отримання на рахунки, відкриті Клієнту за цим Договором, коштів з поточного рахунку за договором банківського рахунку або повернення вкладу та сплати процентів на вклад за договором банківського вкладу (депозиту), укладеним з неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», зобов’язання за яким передані на користь приймаючого АТ «АСВІО БАНК». 17 Вказана Заява (Додаток 21 до Договору) містить доручення та згоду Клієнта на виконання кожної платіжної операції з перерахування коштів на рахунки, відкриті за цим Договором, за реквізитами, зазначеними у Заяві. Банк зобов’язаний забезпечити виконання платіжної(их) операції(ій), вказаної(их) в Заяві, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати її отримання Банком.