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Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 10:24
Картка amo
nord написав: asd написав:
і день іде
і ніч іде
і голову узявши в руки
дивуєшся чому не йде
випплата Комінвестбанку
на карту Амобанку
До чого тут Комінвестбанк і Амобанк, якщо Ваші кошти вже 12 днів знаходяться в АСВІОбанку.
– кредитна картка, емітована Банком у віртуальному вигляді або на фізичному носії, до Рахунку, відкритого Клієнту, який приєднався до цього Договору на підставі Заяви про приєднання за формою, наведеною в Додатку 5, 5а до ДКБОІнформація про надавача платіжних послуг
Повне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»
Скорочене найменування банку: АТ «АСВІО БАНК»
Клієнт, який приєднався до умов цього ДКБО, і який є клієнтом неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», надає Банку Заяву (Додаток 21 до Договору) для отримання на рахунки, відкриті Клієнту за цим Договором, коштів з поточного рахунку за договором банківського рахунку або повернення вкладу та сплати процентів на вклад за договором банківського вкладу (депозиту), укладеним з неплатоспроможного АТ «КОМІНВЕСТБАНК», зобов’язання за яким передані на користь приймаючого АТ «АСВІО БАНК». 17 Вказана Заява (Додаток 21 до Договору) містить доручення та згоду Клієнта на виконання кожної платіжної операції з перерахування коштів на рахунки, відкриті за цим Договором, за реквізитами, зазначеними у Заяві. Банк зобов’язаний забезпечити виконання платіжної(их) операції(ій), вказаної(их) в Заяві, не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати її отримання Банком.
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asd
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:38
Колеги, хтось замовляв фізичну картку? Якщо так, через який час отримали?
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Annet_
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Додано: Чет 13 лют, 2025 05:24
Алилуя
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Feh14
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Додано: Чет 13 лют, 2025 11:55
Feh14 написав:
Алилуя
виплатили кошти з поточного рахунку
продовжую чекати виплати депозиту
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asd
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Додано: Чет 13 лют, 2025 13:03
В общем, долго не мог установить додаток. Все получилось с первого раза только после того, как деактивировал, а потом снова активировал Дія.Підпис.
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la9
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:49
Теперь другая беда. Не получается сделать оплату в интернете с карты амо. Просто никак. И поддержка пока помочь не может. У кого-то была такая проблема, как-то решили?
Тяжело все идет с этим банком
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la9
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:09
la9 написав:
Теперь другая беда. Не получается сделать оплату в интернете с карты амо. Просто никак. И поддержка пока помочь не может. У кого-то была такая проблема, как-то решили?
Тяжело все идет с этим банком
В общем, не стал ждать, пока починят (со вчерашнего дня), перевел деньги через СЄП. 5 грн за платеж
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la9
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:01
la9 написав:
В общем, долго не мог установить додаток. Все получилось с первого раза только после того, как деактивировал, а потом снова активировал Дія.Підпис.
А приложение amobank уже работает? А то у меня, как и раньше, "14 000+ чекає на старт".
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ingtrans
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:28
ingtrans написав: la9 написав:
В общем, долго не мог установить додаток. Все получилось с первого раза только после того, как деактивировал, а потом снова активировал Дія.Підпис.
А приложение amobank уже работает? А то у меня, как и раньше, "14 000+ чекає на старт".
я так понял, что только для клиентов Коминвеста. До этого клиентом асвио не был
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la9
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Додано: Чет 13 лют, 2025 19:42
la9 написав: ingtrans написав: la9 написав:
В общем, долго не мог установить додаток. Все получилось с первого раза только после того, как деактивировал, а потом снова активировал Дія.Підпис.
А приложение amobank уже работает? А то у меня, как и раньше, "14 000+ чекає на старт".
я так понял, что только для клиентов Коминвеста. До этого клиентом асвио не был
Я был клиентом Коминвеста, а в Асвио был только одним из тех 14000+, ожидающих, когда будет работать приложение.
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ingtrans
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