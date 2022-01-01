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Асвіо Банк

Асвіо Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Асвіо Банк 3 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:05

Алилуя
asd
 
Повідомлень: 65
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:05

виплата отримана
asd
 
Повідомлень: 65
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 12:28

  asd написав:виплата отримана

То і добре.
nord
 
Повідомлень: 565
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:43

забрати гроші з депозиту Амоскарб - з комісією,
так як повернення іде тільки на кредитку.

оплата картою в інтернеті не працює.
asd
 
Повідомлень: 65
З нами з: 06.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:58

  asd написав:забрати гроші з депозиту Амоскарб - з комісією,
так як повернення іде тільки на кредитку.

оплата картою в інтернеті не працює.


По оплате в интернете - не работала недели две назад, когда я забирал свой вклад. Что я только не делал, наяривал им на КЦ, принимали заявки, и ... ничего. В банке не видят запросы на списание. На днях забирали родители родители - без изменений. За две недели ничего не сделано! потрясающий сервис) им просто по***
la9
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 02.07.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:05

Re: Асвіо Банк

додаток Амобанк так досі і не працює? пише черга 14 тисяч людей
quadro_tony_da
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Повідомлень: 269
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:48

  quadro_tony_da написав:додаток Амобанк так досі і не працює? пише черга 14 тисяч людей

Треба з'явитися у відділенні, можна відкрити депозит і тоді у вас застосунок запрацює
sens
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Повідомлень: 18063
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:56

sens а як без депозиту?
quadro_tony_da
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Повідомлень: 269
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:04

  quadro_tony_da написав:sens а як без депозиту?

быть погорельцем коминвеста
la9
 
Повідомлень: 2717
З нами з: 02.07.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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