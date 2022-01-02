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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

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Банк Альянс 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 12:14

  quadro_tony_da написав:цей банк помахав ручкою і назвав терористом
піду робити ядерку 8)
мабуть, все ж таки він вас прачкою і крутильником обізвав, бо терорист не встиг би тута відписатися 8) :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 тра, 2025 12:20

Re: Банк Альянс

і так поки шо мінус
- альянс
- ізі + тася
- райф
- бвр + восток

порядок від останніх до старіших
на кредитній історії це до речі ніяк не відображається 8)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:32

  quadro_tony_da написав:цей банк помахав ручкою і назвав терористом
піду робити ядерку 8)

а що сталося? Фінмон постукав, а ви його послали і вирішили, що цей банк Вам не потрібний?
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2025 12:50

  kosul написав:
  Andrew_LV написав:kosul Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки

Можете при нагоді глянути, одразу після вказання картки-отримувача - чи не з'являється зараз повідомлення "Вказана валюта не підтримується"?

Хочу з'ясувати, чи то банк тимчасово скасував можливість переказу (або помилка додатка), чи, може зі статусом саме моєї картки щось не те.
Був у відділенні - кажуть, ми до застосунка ніякого відношення не маємо, звертайтесь до підтримки. Хіба що перевірили, що до картки ніяких звернень не доходить. А підтримка після свого "Неможливо" взагалі пішла в мовчанку, навіть у телезі не відповідає.

Все один в один. І повідомлення те саме, і підтримка те саме відповідає, різниця тільки що часу багато пройшло. Я з аплікації революта поповнив рахунок в usd карткою Альянсу і на тому забив.
Andrew_LV
 
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