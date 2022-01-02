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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 тра, 2025 12:14
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Amethyst
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 12:20
і так поки шо мінус
- альянс
- ізі + тася
- райф
- бвр + восток
порядок від останніх до старіших
на кредитній історії це до речі ніяк не відображається
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quadro_tony_da
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:32
quadro_tony_da написав:
цей банк помахав ручкою і назвав терористом
піду робити ядерку
а що сталося? Фінмон постукав, а ви його послали і вирішили, що цей банк Вам не потрібний?
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1finanсier
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Додано: Сер 28 тра, 2025 12:50
kosul написав: Andrew_LV написав:kosul
Так. Поповнення картки Revolut в USD з цільової доларової картки
Можете при нагоді глянути, одразу після вказання картки-отримувача - чи не з'являється зараз повідомлення "Вказана валюта не підтримується"
?
Хочу з'ясувати, чи то банк тимчасово скасував можливість переказу (або помилка додатка), чи, може зі статусом саме моєї картки щось не те.
Був у відділенні - кажуть, ми до застосунка ніякого відношення не маємо, звертайтесь до підтримки. Хіба що перевірили, що до картки ніяких звернень не доходить. А підтримка після свого "Неможливо" взагалі пішла в мовчанку, навіть у телезі не відповідає.
Все один в один. І повідомлення те саме, і підтримка те саме відповідає, різниця тільки що часу багато пройшло. Я з аплікації революта поповнив рахунок в usd карткою Альянсу і на тому забив.
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Andrew_LV
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:08
Подскажите пожалуйста, как в приложении увидеть не только "обо`язковий платіж", а полную сумму гашения в льготном периоде?
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ВIВ
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Додано: Нед 01 чер, 2025 10:42
ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, как в приложении увидеть не только "обо`язковий платіж", а полную сумму гашения в льготном периоде?
Безпосередньо під "Обов'язковий платіж" знаходиться "Залишитись у пільговому періоді". Якщо попередній місяць був першим, коли використовувався КЛ для торгових операцій, тобто не було зняття та переказів коштів, то щоб залишатися в грейсі(до 92 днів) в цьому місяці потрібно внести лише обов'язковий платіж
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vollena71
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Додано: Нед 01 чер, 2025 12:41
vollena71 написав:
"Залишитись у пільговому періоді".
В том то и дело, что у меня там 0, а трат в мае много было с начала месяца.
Разве их не надо до конца июня погасить?
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ВIВ
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:13
ВIВ написав: vollena71 написав:
"Залишитись у пільговому періоді".
В том то и дело, что у меня там 0, а трат в мае много было с начала месяца.
Разве их не надо до конца июня погасить?
Тута грейс 92 дні.
Цього міс гасять тільки ОМП (5% від витрат травня), а от на початку липня таки розрахують суму погашення у грейсі за травень і ОМП за червень.
Чудеса!
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Amethyst
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Додано: Нед 01 чер, 2025 13:49
Amethyst написав: ВIВ написав: vollena71 написав:
"Залишитись у пільговому періоді".
В том то и дело, что у меня там 0, а трат в мае много было с начала месяца.
Разве их не надо до конца июня погасить?
Тута грейс 92 дні.
Цього міс гасять тільки ОМП (5% від витрат травня), а от на початку липня таки розрахують суму погашення у грейсі за травень і ОМП за червень.
Чудеса!
Т.е. если я потратил 1 мая 100 грн., то загасить их в грейсе можно аж до 31 июля?!
Шо за аттракцион невиданной щедрости?
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ВIВ
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Додано: Нед 01 чер, 2025 14:05
Та витрачайте зразу весь ліміт
Йоо
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Amethyst
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