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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
18%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
3
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 11:53

Re: Банк Альянс

Теж це відмітив :).Покупка Державних ЦП дуже ризикова і незрозуміла операція для банка яка потребує обмеження.Приїхали

А ще у них п2п 100 тис на місяць, а по СЕПу 50.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:29

Re: Банк Альянс

  посетитель написав:А ще у них п2п 100 тис на місяць, а по СЕПу 50.

У СЕП можна зрозуміти це свій чи чужий рахунок і СЕП на свої анлім, тому є якась логіка у тому, щоб на анонімний р2р виділяти більшу квоту.
klug
 
Повідомлень: 8837
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:38

  klug написав:Мене більше прикололо, що купівлю ОВДП об'єднали з іншими гемблінгами і обмежили у 150к. Якесь дуже креативне прочитання шмеморандуму.


Підкажіть, а купівля ОВДП у грейсі в Альянсі?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:57

Re: Банк Альянс

serzh, давно вже ні.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:47

Howl
Дякую шановній спільноті за науку. Давно не був, а дарма, бо тут як завжди приємно та корисно. Все буде Україна!
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:06

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ПС. Правда при онлайн-обміні забувають провести сам переказ, нарахувати кешбек...
А таак: ти диви шо налабали ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6538
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 19:54

чуть підвищили ставки по депошках

https://alb.ua/about/news/onovleni-stav ... -15-lypnya
greenozon
 
Повідомлень: 16653
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:46

  greenozon написав:чуть підвищили ставки по депошках

https://alb.ua/about/news/onovleni-stav ... -15-lypnya

Малувато...
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:18

greenozon
Вони такі цікаві: підвищили ставки по Альянс Депозиту, який був конкурентний лише на старті. А далі Ощадний з Бонусом рулить: 14,8% х3, 14,5% х6 та х12 + 2,5% бонус авансом, що відповідно складає 17,3% та 17%. Тут (https://bankalliance.ua/interest_rates) з того тижня без змін.
kreuz
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Повідомлень: 3392
З нами з: 10.12.07
Подякував: 177 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 16:21

  kreuz написав:greenozon
Вони такі цікаві: підвищили ставки по Альянс Депозиту, який був конкурентний лише на старті. А далі Ощадний з Бонусом рулить: 14,8% х3, 14,5% х6 та х12 + 2,5% бонус авансом, що відповідно складає 17,3% та 17%. Тут (https://bankalliance.ua/interest_rates) з того тижня без змін.

17,3% вже цікаво...
nord
 
Повідомлень: 590
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Подякував: 20 раз.
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