Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:53
прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:40
До банку неможливо ні дозвонитись ні в чатах звернутись.
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:56
rembo є таке...але можуть через кілька годин самі передзвонити )
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:12
klug написав: vasylbel59 написав:
Чи має хто позитивний досвід оплати комуналки с кешбеком за послуги з розподілу газу «Газорозподільні мережі України»? В шаблонах -компанії немає по всім областям, по реквизитам, якщо вручну ввести, то не дає ввести о/р. Звертався багато разів в чаті TG- місяць як обіцянки вирішити.
У тому місяці успішно оплатив - шаблон був, о/р ввести дало. Чи знайшов за ЄДРПОУ чи за IBAN вже не пригадую.
В цьому місяці вже знаходить Газмережі, і по ЄДРПОУ і по Ібану і по назві, але Особовий рахунок- не знайдено, або технічна помилка- спробуйте пізніше. Щось намагаються полагодити.
