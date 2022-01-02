RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:53

Re: Банк Альянс

прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7362
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:40

Re: Банк Альянс

До банку неможливо ні дозвонитись ні в чатах звернутись.
rembo
 
Повідомлень: 450
З нами з: 24.11.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:56

rembo є таке...але можуть через кілька годин самі передзвонити )
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7362
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:12

Re: Банк Альянс

klug написав:
  vasylbel59 написав:Чи має хто позитивний досвід оплати комуналки с кешбеком за послуги з розподілу газу «Газорозподільні мережі України»? В шаблонах -компанії немає по всім областям, по реквизитам, якщо вручну ввести, то не дає ввести о/р. Звертався багато разів в чаті TG- місяць як обіцянки вирішити.

У тому місяці успішно оплатив - шаблон був, о/р ввести дало. Чи знайшов за ЄДРПОУ чи за IBAN вже не пригадую.
В цьому місяці вже знаходить Газмережі, і по ЄДРПОУ і по Ібану і по назві, але Особовий рахунок- не знайдено, або технічна помилка- спробуйте пізніше. Щось намагаються полагодити.
lel
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

