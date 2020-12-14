RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

У КМДА визнали, що взимку живити весь Київ буде неможливо
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50

  Олежан написав:У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?


Может рядом есть стоянки? Двор там закрытый,концепция "без машин"? Паркинги есть наемные или подземные?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

взагалі то я цю новину з місяць назад постив, но то таке

кажуть у відділі продажу покупцям трусили, що біля Ретровіля парковка буде безкоштовною завжди, лоха гріх не кинути як каже барабашов)
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:16

  Олежан написав:У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?

ЛохоМОП це термін багатогранний.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:31

  Олежан написав:У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?



платить за стоянку
ваш кэп
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:57

  Бетон написав:Вы можете быть супер профи, но люди не захотят с вами работать. Будьте Вы хоть самым умным на земле, клиенту нужно решение его проблем. Вы можете продавать выкачку говна с опытом 20 лет, а ушлый Вася будет продавать решение проблемы: "Вы забудете о том, что у вас есть выгребная яма"


Как бы да, клиент хочет решение своей проблемы за свои же деньги

Если ты этого не понимаешь, как супер профи, как самый умный, то ты не супер-профи и не самый умный
Пример с выгребной ямой тому подтверждение
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:58

  Олежан написав:У Києві мешканці ЖК «Варшавський» не зможуть більше користуватися паркінгом безкоштовно
адміністрація ТРЦ Retroville вводить оплату


і що тепер робити?

Платити
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:53

  airmax78 написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:......
И я не понимаю, почему в Украине ремонт возведен в культ. Зачем просирать жизнь на кнопки инсталляции из керамогранита.

Jusk и эпицентр- очень плохая мебель, но она для всех. Не обязательно нужно быть самым крутым

Наследие тяжелого детства страны/отсутствие фондового рынка...

Ничего подобного. Это в культурный код заложено. Еще с тех давних времен когда друг к другу в гости ходили. Сейчас это все поддерживается инстаграммом и дизайнерской тусовкой + всеми производителями отделочных материалов, мебели и предметов интерьера.

Ну так а в те времена все эти "гарнитур Чешский Татра" и "Люстра Хрустальная (тоже Чешская)" откуда пошло? -- появившиеся деньги "лишние" деньги - в акции не вложить, недвигу - не купить. Завалявшийся автомобиль - и тот - "предмет роскоши"... :oops:
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

при совку зайві гроші паркували зазвичай в хрусталь
