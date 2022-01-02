|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лис, 2025 19:53
прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?
-VICTOR-
Повідомлень: 7363
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 16:40
До банку неможливо ні дозвонитись ні в чатах звернутись.
rembo
Повідомлень: 450
З нами з: 24.11.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 17:56
rembo є таке...але можуть через кілька годин самі передзвонити )
-VICTOR-
Повідомлень: 7363
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:12
klug написав: vasylbel59 написав:
Чи має хто позитивний досвід оплати комуналки с кешбеком за послуги з розподілу газу «Газорозподільні мережі України»? В шаблонах -компанії немає по всім областям, по реквизитам, якщо вручну ввести, то не дає ввести о/р. Звертався багато разів в чаті TG- місяць як обіцянки вирішити.
У тому місяці успішно оплатив - шаблон був, о/р ввести дало. Чи знайшов за ЄДРПОУ чи за IBAN вже не пригадую.
В цьому місяці вже знаходить Газмережі, і по ЄДРПОУ і по Ібану і по назві, але Особовий рахунок- не знайдено, або технічна помилка- спробуйте пізніше. Щось намагаються полагодити.
lel
Повідомлень: 3557
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 410 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:19
-VICTOR- написав:
прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?
Смотрю в тарифы Цільова. Прямо две соседние строчки:
Переказ коштів із гривневої картки на картку будь-якого українського банку
Переказ коштів із гривневої картки на поточні рахунки, що відкриті в Alliance bank
Комунальні платежі
Переказ коштів між рахунками одного клієнта будь-якого українського банку, в тому числі Alliance bank
Без комісії
--------------------------------------------
Переказ коштів із гривневої картки на поточні рахунки, що відкриті в інших українських банках
- Без комісії, якщо сума за всіма картками*** сукупно на місяць — до 50 000,00 грн
- 0,2%, але не більше 1 500 грн, якщо сума за всіма картками*** сукупно на місяць — понад 50 000,01 грн
Від суми, що перевищує місячний ліміт. Плата утримується в момент проведення операції
Тут вопрос разве что почему они пишут три звёздочки (примечание про SWIFT), а не четыре (пояснение термина "усіма картками"). В моём понимании это значит бесконечную шару на исходящий P2P в пределах Украины и комис за исходящий СЭП, если именно СЭП в месяц превысил 50к грн и с суммы этого превышения.
"ніби на свої рахунки без комісії в інші банки" - вот этого в тарифах не вижу. Все исходящие СЭП равны. Откуда дровишки?
Но это лимит шары, а не переводов. Лимиты на переводы, которые меморандумные, в тарифах вообще не указаны. Тут, наверное, нужно индивидуально поддержку пытать какие они и как увеличить.
moveton
Повідомлень: 6189
З нами з: 23.03.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 760 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:14
moveton написав:
"ніби на свої рахунки без комісії в інші банки" - вот этого в тарифах не вижу. Все исходящие СЭП равны. Откуда дровишки?
ну смотрите , написано как :
1)Переказ коштів між рахунками одного клієнта будь-якого українського банку, в тому числі Alliance bank -Без комісії
2)Переказ коштів із гривневої картки на поточні рахунки, що відкриті в інших українських банках
- Без комісії, якщо сума за всіма картками*** сукупно на місяць — до 50 000,00 грн
Ну по первому пункту это же СЭП на свои счета в других банках....лимиты- согласно установленных индивидуально , по умолчанию 100т.
По второму пункту..ну я незнаю - выглядит как для переводов на счета других физ.лиц или ФОП....
-VICTOR-
Повідомлень: 7363
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:56
-VICTOR- написав:
Ну по первому пункту это же СЭП на свои счета в других банках....лимиты- согласно установленных индивидуально , по умолчанию 100т.
По второму пункту..ну я незнаю - выглядит как для переводов на счета других физ.лиц или ФОП....
А, пардон. Они так смешали в одной клетке счета и карты, что слона я и не приметил. Ну тогда выходит, что комис только за СЭП другим в другом банке. Хотя не уверен, что Альянс сам читал то, что он написал (лажа со свёздочками намекает), и действительно за перевод себе в другой банк не возьмёт
А про понимание Меморандума, кстати, у Альянса где-то публично прочитать можно? У каждого ж банка свои правила, что он в эти 100к включает. Например, Укрсиб включает и переводы между своими счетами внутри банка.
moveton
Повідомлень: 6189
З нами з: 23.03.18
Подякував: 84 раз.
Подякували: 760 раз.
