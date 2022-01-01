RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 19:53

Re: Банк Альянс

прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:40

Re: Банк Альянс

До банку неможливо ні дозвонитись ні в чатах звернутись.
rembo
 
Повідомлень: 450
З нами з: 24.11.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 17:56

rembo є таке...але можуть через кілька годин самі передзвонити )
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:12

Re: Банк Альянс

klug написав:
  vasylbel59 написав:Чи має хто позитивний досвід оплати комуналки с кешбеком за послуги з розподілу газу «Газорозподільні мережі України»? В шаблонах -компанії немає по всім областям, по реквизитам, якщо вручну ввести, то не дає ввести о/р. Звертався багато разів в чаті TG- місяць як обіцянки вирішити.

У тому місяці успішно оплатив - шаблон був, о/р ввести дало. Чи знайшов за ЄДРПОУ чи за IBAN вже не пригадую.
В цьому місяці вже знаходить Газмережі, і по ЄДРПОУ і по Ібану і по назві, але Особовий рахунок- не знайдено, або технічна помилка- спробуйте пізніше. Щось намагаються полагодити.
lel
 
Повідомлень: 3557
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:19

Re: Банк Альянс

  -VICTOR- написав:прошу поділитись розумінням їх лімітів на перекази...бо виписано так ,що розуміти можна по різному.
наприклад :в тарифах Цільова :переказ коштів з гривневої карти на поточні рах.,що відкриті в інших українських банках -без комісії 50т на місяць за всіма картками
Це перекази по IBAN , чи може в тому числі по 2р2 і стосується переказів іншим особам ?...ніби на свої рахунки без комісії в інші банки ( звичайно згідно індивідуальних лімітів)?

Смотрю в тарифы Цільова. Прямо две соседние строчки:
Переказ коштів із гривневої картки на картку будь-якого українського банку
Переказ коштів із гривневої картки на поточні рахунки, що відкриті в Alliance bank
Комунальні платежі
Переказ коштів між рахунками одного клієнта будь-якого українського банку, в тому числі Alliance bank

Без комісії

--------------------------------------------

Переказ коштів із гривневої картки на поточні рахунки, що відкриті в інших українських банках

- Без комісії, якщо сума за всіма картками*** сукупно на місяць — до 50 000,00 грн
- 0,2%, але не більше 1 500 грн, якщо сума за всіма картками*** сукупно на місяць — понад 50 000,01 грн
Від суми, що перевищує місячний ліміт. Плата утримується в момент проведення операції


Тут вопрос разве что почему они пишут три звёздочки (примечание про SWIFT), а не четыре (пояснение термина "усіма картками"). В моём понимании это значит бесконечную шару на исходящий P2P в пределах Украины и комис за исходящий СЭП, если именно СЭП в месяц превысил 50к грн и с суммы этого превышения.

"ніби на свої рахунки без комісії в інші банки" - вот этого в тарифах не вижу. Все исходящие СЭП равны. Откуда дровишки?

Но это лимит шары, а не переводов. Лимиты на переводы, которые меморандумные, в тарифах вообще не указаны. Тут, наверное, нужно индивидуально поддержку пытать какие они и как увеличить.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 23:14

Re: Банк Альянс

  moveton написав:"ніби на свої рахунки без комісії в інші банки" - вот этого в тарифах не вижу. Все исходящие СЭП равны. Откуда дровишки?

ну смотрите , написано как :
1)Переказ коштів між рахунками одного клієнта будь-якого українського банку, в тому числі Alliance bank -Без комісії
2)Переказ коштів із гривневої картки на поточні рахунки, що відкриті в інших українських банках
- Без комісії, якщо сума за всіма картками*** сукупно на місяць — до 50 000,00 грн

Ну по первому пункту это же СЭП на свои счета в других банках....лимиты- согласно установленных индивидуально , по умолчанию 100т.
По второму пункту..ну я незнаю - выглядит как для переводов на счета других физ.лиц или ФОП....
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7363
З нами з: 15.08.12
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1341 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 23:56

Re: Банк Альянс

  -VICTOR- написав:Ну по первому пункту это же СЭП на свои счета в других банках....лимиты- согласно установленных индивидуально , по умолчанию 100т.
По второму пункту..ну я незнаю - выглядит как для переводов на счета других физ.лиц или ФОП....

А, пардон. Они так смешали в одной клетке счета и карты, что слона я и не приметил. Ну тогда выходит, что комис только за СЭП другим в другом банке. Хотя не уверен, что Альянс сам читал то, что он написал (лажа со свёздочками намекает), и действительно за перевод себе в другой банк не возьмёт :roll:

А про понимание Меморандума, кстати, у Альянса где-то публично прочитать можно? У каждого ж банка свои правила, что он в эти 100к включает. Например, Укрсиб включает и переводы между своими счетами внутри банка.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 02:17

  lel написав:В цьому місяці вже знаходить Газмережі, і по ЄДРПОУ і по Ібану і по назві, але Особовий рахунок- не знайдено, або технічна помилка- спробуйте пізніше. Щось намагаються полагодити.

Успішно оплати за шаблоном, створеним у попередньому місяці.
klug
 
Повідомлень: 8954
З нами з: 18.08.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 14:36

Re: Банк Альянс

Вітаю. Підкажіть, за поповнення мобільного кб буде? Звичайно 1%
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1925
З нами з: 31.10.12
Подякував: 676 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:02

  valya написав:Вітаю. Підкажіть, за поповнення мобільного кб буде? Звичайно 1%

Да.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 30.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 157158159160>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВСТ Банк (Банк Восток) 1 ... 16, 17, 18
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
175 153725
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лис, 2025 07:34
Amid
Райффайзен Банк 1 ... 285, 286, 287
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2868 1739741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лис, 2025 16:40
Assistant_Portal
А-Банк 1 ... 229, 230, 231
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
2309 1188121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 лис, 2025 07:51
Solar_simfi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10086)
20.11.2025 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.