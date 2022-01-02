RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 160161162163>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 13:12

  valya написав:ВIВ
Ключове - за реквізитами.
Комунальні, додати адресу, додати компанію

Это было раньше так.
Просто была недавно инфа, шо если контора по кодам дияльности идет как коммуналка, то коммиса нема.
Мой ОСББ идет.
Может оно потом комис вернет?
Вот скрин, но не с моей приложухи:
Зображення
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 03.02.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 17:55

ВIВ
Може і кб буде. Але про коміс або його повернення ні слова
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 31.10.12
Подякував: 679 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:32

ВIВ
3.9% це комісія за використання кредитних коштів

https://finance.ua/ua/cards/startova-15131-alliance-p
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:43

А у них є конвертаційний валютний депозит на 200 тис взагалі? Неможу знайти умови
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:34

NDV
Є конвертаційний депозит. Умови такі самі як і для звичайних валютних депозитів за винятком того, що є ліміт НБУ. Просто для поповнення треба обрати гривневу картку
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:57

ВIВ
Значить, на карті менше коштів ніж потрібна для платежу. Є така особливість
Long_distance_runner
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 11:19

А шоб зняти без комісії валютну готівку куплену з кешбеком на Цільову єдиний варіант поповнити або відкрити з неї валютний депозит, вірно?
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 13:34

Самый ужасный банк...

Доброго времени суток. Писал здесь более месяца назад - снимал деньги с карты Простая в Банкомате ПриватБанка. Сумма 20к. В самый последний момент выдачи выключили свет. Деньги списались, но физически не выдались. И с этого момента началось хождение по мукам. В ПриватБанке объяснили - Альянс должен дать заявку на возврат средств. Дозвониться до оператора Альянса проблема. 10-20-30 раз нужно позвонить. Иногда они перезванивают. Сказали приезжайте пишите заявление в ближайшее отделение. Но я живу в Донецкой области!!! Я физически не могу приехать. Написал заявление на электронную почту по их предложению, подписал КЭП. И тишина. Прошел месяц вопрос даже не начали решать. Всем операторам тупо наплевать. Какие то стандартные отговорки или отписки. Каждый раз новому оператору нужно в ...надцатый раз описывать проблему. Телефон вышестоящего руководства не дают. Прошу помощи у форумчан, что делать??? Как решить вопрос по телефону или почте? Приехать в ближайшее отделение физически нет возможности...
логан1919
 
Повідомлень: 384
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:08

  логан1919 написав:Доброго времени суток. Писал здесь более месяца назад - снимал деньги с карты Простая в Банкомате ПриватБанка. Сумма 20к. В самый последний момент выдачи выключили свет. Деньги списались, но физически не выдались. И с этого момента началось хождение по мукам. В ПриватБанке объяснили - Альянс должен дать заявку на возврат средств. Дозвониться до оператора Альянса проблема. 10-20-30 раз нужно позвонить. Иногда они перезванивают. Сказали приезжайте пишите заявление в ближайшее отделение. Но я живу в Донецкой области!!! Я физически не могу приехать. Написал заявление на электронную почту по их предложению, подписал КЭП. И тишина. Прошел месяц вопрос даже не начали решать. Всем операторам тупо наплевать. Какие то стандартные отговорки или отписки. Каждый раз новому оператору нужно в ...надцатый раз описывать проблему. Телефон вышестоящего руководства не дают. Прошу помощи у форумчан, что делать??? Как решить вопрос по телефону или почте? Приехать в ближайшее отделение физически нет возможности...

Постукайте пану Бочарову @Albboc на
https://t.me/c/1599249603/60373
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6783
З нами з: 05.05.21
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:11

  логан1919 написав:Доброго времени суток. Писал здесь более месяца назад - снимал деньги с карты Простая в Банкомате ПриватБанка. Сумма 20к. В самый последний момент выдачи выключили свет. Деньги списались, но физически не выдались. И с этого момента началось хождение по мукам. В ПриватБанке объяснили - Альянс должен дать заявку на возврат средств. Дозвониться до оператора Альянса проблема. 10-20-30 раз нужно позвонить. Иногда они перезванивают. Сказали приезжайте пишите заявление в ближайшее отделение. Но я живу в Донецкой области!!! Я физически не могу приехать. Написал заявление на электронную почту по их предложению, подписал КЭП. И тишина. Прошел месяц вопрос даже не начали решать. Всем операторам тупо наплевать. Какие то стандартные отговорки или отписки. Каждый раз новому оператору нужно в ...надцатый раз описывать проблему. Телефон вышестоящего руководства не дают. Прошу помощи у форумчан, что делать??? Как решить вопрос по телефону или почте? Приехать в ближайшее отделение физически нет возможности...

Постукайте до пана Бочарова :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6783
З нами з: 05.05.21
Подякував: 524 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
  #<1 ... 160161162163>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

