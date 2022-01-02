Доброго времени суток. Писал здесь более месяца назад - снимал деньги с карты Простая в Банкомате ПриватБанка. Сумма 20к. В самый последний момент выдачи выключили свет. Деньги списались, но физически не выдались. И с этого момента началось хождение по мукам. В ПриватБанке объяснили - Альянс должен дать заявку на возврат средств. Дозвониться до оператора Альянса проблема. 10-20-30 раз нужно позвонить. Иногда они перезванивают. Сказали приезжайте пишите заявление в ближайшее отделение. Но я живу в Донецкой области!!! Я физически не могу приехать. Написал заявление на электронную почту по их предложению, подписал КЭП. И тишина. Прошел месяц вопрос даже не начали решать. Всем операторам тупо наплевать. Какие то стандартные отговорки или отписки. Каждый раз новому оператору нужно в ...надцатый раз описывать проблему. Телефон вышестоящего руководства не дают. Прошу помощи у форумчан, что делать??? Как решить вопрос по телефону или почте? Приехать в ближайшее отделение физически нет возможности...
