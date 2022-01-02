|
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:24
Amethyst кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:38
логан1919 написав:Amethyst
кто такой пан Бочаров и как ему написать? По ссылке перейти не могу, пишет в Телеграмм вы не состоите в чате где опубликовано это сообщение(
Пан Бочаров - представитель банка. Многим помогает именно в том чате. Поскольку вы в том чате не состоите - подайте заявку на вступление через телеграм. Админ там адекватный - заявки обычно согласовывал быстро. Далее сможете пообщаться с членами чата
