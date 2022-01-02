|
Додано: Сер 24 гру, 2025 14:08
Сейчас подобные проблемы во всей банковской системе. Альянс - не исключение.
Скажите спасибо, что отделались лишь повторной комиссией
В некоторых банках шаг в сторону, например проба подключить свою карту в жпей близкому родственнику, и с тобой разрыв отношений по инициативе банка с потерей 15-20% всех твоих депозитов
arkavs
Додано: Сер 24 гру, 2025 16:11
arkavs написав:
Сейчас подобные проблемы во всей банковской системе. Альянс - не исключение.
Скажите спасибо, что отделались лишь повторной комиссией
В некоторых банках шаг в сторону, например проба подключить свою карту в жпей близкому родственнику, и с тобой разрыв отношений по инициативе банка с потерей 15-20% всех твоих депозитов
Вы пишите какую то лютую дичь. Подобных проблем я в других банках не встречал, там горячая линия адекватная и занимается возникшими проблемами. Альянс наверное единственный банк у которых звонок отключается спустя 2 минуты ожидания. И в большинстве случаев они потом не дозваниваются клиента. О каком "шаге в сторону" речь? В том что банкомат по техническим причинам не выдал деньги, моей вины уж точно нет. Тут на лицо распи..дяйство горячей линии в нежелании решить вопрос.
логан1919
Додано: Чет 25 гру, 2025 14:22
В изибанке не были клиентом? Вам повезло
Когда то у мамы до войны была ситуация подобная вашей. Только с укрсибом. Возвратили деньги не раньше полугода. Не помню точно срока...
arkavs
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:15
А що це за ліміт на готівку у 100к/міс. світить Альянс у аппці, як індивідуальний ліміт банки? У них якийсь власний шмеморандум? Не плутати з лімітом НБУ 100к/день
klug
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:45
klug написав:
А що це за ліміт на готівку у 100к/міс
. світить Альянс у аппці, як індивідуальний ліміт банки? У них якийсь власний шмеморандум? Не плутати з лімітом НБУ 100к/день
Там якщо донизу промотати то вони пишуть.Якшо коротко то "ми так хочемо".
посетитель
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:11
Со входом в приложуху у всех проблемы?
ВIВ
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:14
так, є таке в новому додатку, у старому все гаразд.
Incasso
