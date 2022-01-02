RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 16:38

Re: Банк Альянс

  посетитель написав:Облигаций можно купить на 100 тыс в месяц

Это банк так толсто намекает, что ОВГЗ - это та ещё лотерея, поэтому нефиг увлекаться. Наверное, что-то знает :roll: Хотя при этом на переводы на юрика не вижу ограничений, т.е. в какой-нить ICU можно СЭПать свой шестизначный остаток сколько угодно, хоть и свыше 50к в месяц небесплатно даже для целевых средств.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6391
З нами з: 23.03.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
 
3
8
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 17:38

Утром отправил из УкрКапитала на несколько своих счетов в разных банках платежи (мыттеви). На все, кроме Альянса (кредитка), зачислились мгновенно. Сюда не пришли до сих пор. Платил по шаблону с предыдущего платежа месяц назад. Из банка-отправителя списались. На КЦ Альянса не дозвониться, как обычно...
Ни у кого подобных проблем нет сегодня?
la9
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 02.07.09
Подякував: 553 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:32

  moveton написав:
  логан1919 написав:У меня светится лимит на банкомат 50к и р2р тоже 50к в месяц.

Забавно. У меня обнал 100к в месяц и P2P 100к в месяц, зато СЭП (в т.ч. на ФОП. Интересно, как их от других юриков отличают?) только 50к в месяц. Доков не носил. Они по благозвучности фамилии лимиты определяют?

Це, схоже, їхні стандартні ліміти. Трохи пом'якшує ситуацію, що СЕП на власні рахунки (поки?) анлім.
klug
 
Повідомлень: 8988
З нами з: 18.08.14
Подякував: 384 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:49

  klug написав:Це, схоже, їхні стандартні ліміти. Трохи пом'якшує ситуацію, що СЕП на власні рахунки (поки?) анлім.

Зато шаровость СЭП (в смысле реального, а не внутрибанка) лимитирована тоже до 50к :P Поэтому в общем и пофиг, что другим физикам больше 50к в месяц СЭП низя. Банк неплохой кредитки и для покупок валюты в пределах 50к грн в месяц с божеским комисом для её перевода за рубеж. Не хочет он быть интересным для чего-то ещё? Его право.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6391
З нами з: 23.03.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
 
3
8
