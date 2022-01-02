|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 гру, 2025 16:38
посетитель написав:
Облигаций можно купить на 100 тыс в месяц
Это банк так толсто намекает, что ОВГЗ - это та ещё лотерея, поэтому нефиг увлекаться. Наверное, что-то знает
Хотя при этом на переводы на юрика не вижу ограничений, т.е. в какой-нить ICU можно СЭПать свой шестизначный остаток сколько угодно, хоть и свыше 50к в месяц небесплатно даже для целевых средств.
3
8
Додано: Пон 29 гру, 2025 17:38
Утром отправил из УкрКапитала на несколько своих счетов в разных банках платежи (мыттеви). На все, кроме Альянса (кредитка), зачислились мгновенно. Сюда не пришли до сих пор. Платил по шаблону с предыдущего платежа месяц назад. Из банка-отправителя списались. На КЦ Альянса не дозвониться, как обычно...
Ни у кого подобных проблем нет сегодня?
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:32
moveton написав: логан1919 написав:
У меня светится лимит на банкомат 50к и р2р тоже 50к в месяц.
Забавно. У меня обнал 100к в месяц и P2P 100к в месяц, зато СЭП (в т.ч. на ФОП. Интересно, как их от других юриков отличают?) только 50к в месяц. Доков не носил. Они по благозвучности фамилии лимиты определяют?
Це, схоже, їхні стандартні ліміти. Трохи пом'якшує ситуацію, що СЕП на власні рахунки (поки?) анлім.
1
4
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:49
klug написав:
Це, схоже, їхні стандартні ліміти. Трохи пом'якшує ситуацію, що СЕП на власні рахунки (поки?) анлім.
Зато шаровость СЭП (в смысле реального, а не внутрибанка) лимитирована тоже до 50к
Поэтому в общем и пофиг, что другим физикам больше 50к в месяц СЭП низя. Банк неплохой кредитки и для покупок валюты в пределах 50к грн в месяц с божеским комисом для её перевода за рубеж. Не хочет он быть интересным для чего-то ещё? Его право.
3
8
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:28
moveton написав: посетитель написав:
Облигаций можно купить на 100 тыс в месяц
Это банк так толсто намекает, что ОВГЗ - это та ещё лотерея, поэтому нефиг увлекаться. Наверное, что-то знает
Хотя при этом на переводы на юрика не вижу ограничений, т.е. в какой-нить ICU можно СЭПать свой шестизначный остаток сколько угодно, хоть и свыше 50к в месяц небесплатно даже для целевых средств.
Стесняюсь спросить - а какие могут быть риски с ОВГЗ? Кагбы почти все депо перевел в акции, только на небольшие срока...
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:43
логан1919 написав:
Стесняюсь спросить - а какие могут быть риски с ОВГЗ? Кагбы почти все депо перевел в акции, только на небольшие срока...
Я про то, что лимит называется "ценные бумаги, лотереи, казино..." Т.е. Альянс знает, что оно всё где-то рядом
Риски обычные: Минфин может решить, что отдавать прямо сейчас не интересно. С ОЗДП и ВВП-варрантами же прокатило и кредитный рейтинг от этого только лучше стал. Пока кажется маловероятным, но может в Альянсе есть и инсайд.
А срок у акций - это вообще как? Они обычно потенциально навсегда и уходят только неожиданно с делистингом компании.
3
8
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:17
moveton написав:
Они обычно потенциально навсегда и уходят только неожиданно с делистингом
Прям как деньги... деноминация, купоны, талоны ))
