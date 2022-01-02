|
Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:31
А кто-то помнит - есть ли КБ за пополнение мобильного через додаток?
la9
Повідомлень: 2785
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 553 раз.
- Подякували: 100 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:10
la9 написав:
А кто-то помнит - есть ли КБ за пополнение мобильного через додаток?
Немає. Через банківський додаток. Через додаток моб.оператора є.
alibob
Повідомлень: 764
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 85 раз.
Профіль
|