Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 січ, 2026 15:31
А кто-то помнит - есть ли КБ за пополнение мобильного через додаток?
la9
Повідомлень: 2785
З нами з: 02.07.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Нед 04 січ, 2026 16:10
la9 написав:
Немає. Через банківський додаток. Через додаток моб.оператора є.
alibob
Повідомлень: 764
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 86 раз.
1
Додано: Нед 04 січ, 2026 17:05
На такси кстати тоже нет кешбека. Даже через чужое приложение от такси
arkavs
Повідомлень: 593
З нами з: 11.06.15
- Подякував: 867 раз.
- Подякували: 62 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 21:14
Искатель написав:
Судячи з додатку, кешбек 5% на комунальні платежі продовжили і на січень.
мое почтение.
как у банка с валютой в городе не знаете?
если купить на карту как потом со снятием (белый, синий)?
или если депошка - то как отдают?
tester3373
Повідомлень: 125
З нами з: 09.02.25
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Сер 07 січ, 2026 09:49
Депозит "Ощадний" під 15% на 3-6 міс. з 2% авансу по виплаті відсотків(Програма лояльності), вже відсутній?
Incasso
Повідомлень: 91
З нами з: 22.08.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:31
Incasso В січні анонсовано (в чаті про який писали вище) кешбек на депозитні пропозиції в новому застосунку. Поки умов немає
Long_distance_runner
Повідомлень: 7
З нами з: 22.11.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
