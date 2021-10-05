RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 19:16

Re: Банк Альянс

шось бухгалтер платіж шукає,а як його знайти на ОСББ в комуналі,як тут в Державний сервіс перевірки квитанцій
нема :?: :roll:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7481
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:32

  Мизантрóп написав:шось бухгалтер платіж шукає,а як його знайти на ОСББ в комуналі,як тут в Державний сервіс перевірки квитанцій
нема :?: :roll:

У Відні жити дорого. Фірташ викручуються, як може.
klug
 
Повідомлень: 9014
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 165166167168
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 155, 156, 157
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1567 1067164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 00:28
klug
Райффайзен Банк 1 ... 295, 296, 297
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2961 1789961
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 00:27
adeges
Банк Глобус 1 ... 188, 189, 190
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1891 872772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 00:48
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15498)
30.01.2026 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.