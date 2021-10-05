Перш ніж спілкуватися з підтримкою, я хотів би вивчити це питання через інші канали, щоб оцінити компетентність фахівців підтримки.
Рахунок обслуговується в тарифі "Райфкартка". До нього прив'язана іменна картка власника рахунку "Visa ATБ". Фізично знаходжусь у Донецькій області на підконтрольній Україні території.
Судячи з тарифів перевипуск на пластик у зв'язку із закінченням строку дії платний. Перевипуск на віртуальну безкоштовний. У тарифах нічого не знайшов щодо доставки картки Новою поштою, хоча є
Цікавить такий сценарій. Я випущу додаткову віртуальну картку власника рахунку, щоб можна було повноцінно нею користуватися в мережі Інтернет і робити оплати з телефону. А прострочений іменний пластик залишу для зняття в банкоматі (банкомати з NFC майже немає). Якщо банкомат з'їсть пластик, то я можу розраховувати на безкоштовний його перевипуск і доставку?
Також цікавить чи можна дистанційно анулювати картку єПідтримка й закрити рахунок до неї?