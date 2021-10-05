RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 294295296297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
16
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 22:25

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Щодо перевипуску нової картки: вартість та доступні варіанти залежать від тарифного плану, в якому відкрито Ваш рахунок.
Перш ніж спілкуватися з підтримкою, я хотів би вивчити це питання через інші канали, щоб оцінити компетентність фахівців підтримки.

Рахунок обслуговується в тарифі "Райфкартка". До нього прив'язана іменна картка власника рахунку "Visa ATБ". Фізично знаходжусь у Донецькій області на підконтрольній Україні території.

Судячи з тарифів перевипуск на пластик у зв'язку із закінченням строку дії платний. Перевипуск на віртуальну безкоштовний. У тарифах нічого не знайшов щодо доставки картки Новою поштою, хоча є сторінка на сайті банку, де це зазначено безкоштовно.

Цікавить такий сценарій. Я випущу додаткову віртуальну картку власника рахунку, щоб можна було повноцінно нею користуватися в мережі Інтернет і робити оплати з телефону. А прострочений іменний пластик залишу для зняття в банкоматі (банкомати з NFC майже немає). Якщо банкомат з'їсть пластик, то я можу розраховувати на безкоштовний його перевипуск і доставку?

Також цікавить чи можна дистанційно анулювати картку єПідтримка й закрити рахунок до неї?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6393
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 00:27

  RaifHelp написав:Arbitr Дякуємо за детальний опис ситуації.
Річ у тому, що за пропозицією "Запит кредитного ліміту" у застосунку, в розділі "Кредити", відображаються загальні умови кредитування. При цьому, якщо кредитна картка вже відкрита, розрахунок кредитних коштів здійснюється виключно за кредитом готівкою, що й пояснює відсутність змін по ліміту картки після подання заявки.
Щодо інструментів впливу на збільшення кредитного ліміту за вже відкритою кредитною карткою, то наразі вони відсутні. Перегляд ліміту здійснюється банком виключно в автоматичному режимі. У разі наявності можливості підвищення ми обов’язково інформуємо клієнта через SMS із можливістю відмовитися від такого збільшення.
Сподіваємося, що можливість збільшення кредитного ліміту з’явиться для Вас найближчим часом.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.


А коли з'явиться можливість ЗМЕНШЕННЯ ліміту по кредитній картці?
adeges
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 14.03.06
Подякував: 435 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 294295296297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 166, 167, 168
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1671 800756
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 00:32
klug
Банк Власний Рахунок 1 ... 155, 156, 157
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1567 1067164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 00:28
klug
Банк Глобус 1 ... 188, 189, 190
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1891 872772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 00:48
emeta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15498)
30.01.2026 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.