Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 15:03

  -VICTOR- написав:ВIВ НЕМА ФУНКЦІОНАЛУ ... як подачі заявок - хоч на встановлення , хоч на збільшення/зменшення....тільки при перщому оформленні через гарячу лінію / чи відділення )...але обіцяють зробити...колись...але то не точно )) :D

При відкритті налили 50К. Після зняття КБ 30% - відмовився. Вже не памятаю, як саме, але дистанційно... Через декілька місяців, без будь-яких заяв з мого бок,у налили 7К. Відмовлятися вже не став, як раз, під КБ на комуналь)
la9
 
Повідомлень: 2790
З нами з: 02.07.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:38

Re: Банк Альянс

  la9 написав:Вже не памятаю, як саме, але дистанційно.
праворуч вгорі гарнітура гарячки,тудою вайбером,наприклад,розділяє по інтересах,кредліміти тощо.Но поки покращують)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7484
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
 
1
