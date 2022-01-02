Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/ і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників. Що думаєте?
Меньше потратили на мнения "экспертов", и правильно сделали
Якщо втечуть кілька свинорилів, котрі лише у грейсі смоктали кишмиш, то буде лиш на користь. У випадку Альянса рейтинг не так критичний, як суди, що домокловим мечем висять над банкою. Але, за що Ви, власне, переживаєте? Тримаєте тут багато валюти? Раптом що, гривню держава віддасть. Доведеться шукати нову годівницю? - C'est la vie.