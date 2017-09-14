RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1691516916169171691816919>
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:А якщо вони гундосять десь в ібіптах чи турціях? Та навіть в Аліканте їх повно. Та і в Німеччині. То що?

В Хорватії гадаю не погундосять
І в Албанії їх мало
Загальні тенденції новоєвропейських країн гадаю можно простежити на прикладі Угорщини\Словаччини. Може у 2022\2023 були якісь антимосковські ворушіння, але все повертається у русло ріалполітик і озирання на вектора сили

Более того: ладно - сейчас есть общеевропейские санкции и вот это вот все. НО: Трамп после подписания РПО свои санкции обещал снять, вроде. Интересно: ЕС сделают так же?
Якщо США не тільки приберуть санкції а запустять спільні з рф проекти на хуліард хуліардів то ЄС вприприжку наперегонки поскаче до москви налагоджувати стосунки "поступаючись принципами" і здаючи "молоді демократії" на периферії.
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 лют, 2026 18:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5290
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:49

  andrijk777 написав:
  stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів,

У Саудитів 3$ добуток і 0$ транспортування. В 2014.
Зараз десь 4$ і 0$.

джерела?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:49


Керівник відсталої цивілізації під гордою назвою Німеччина споглядає на досягнення прогресивної китайської цивілізації.
Ось такі сьогодні реалії, якщо без фантазій.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7427
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:51

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Це тільки для тебе все засекречено..
В мене є поіменно, звичайно що не всі 150 000 загинувших+без вісті+в полоні....
Але ті цифри до яких в мене є доступ - дають можливість стверджувати що з достовірністю в 80-90% я знаю рівень втрат.

Тільки для мене? Добре, ділись доступом думаю не тільки мені цікаво.
Особисто я вважаю що цифра десь в 2 рази вища плюс ще стільки ж калік.

в рази вища - це ти проросійську пропаганду розганяєш... як з окупованим Покровськом - коли ти там пропонував слухати руських?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:52

  Banderlog написав:
  budivelnik написав: але якщо відсутній прихід грошей на рівні хочаб розходу - то не зважаючи на те що ці мільйони м2 коштують мільярди доларів - фірма банкротує.
зовнішній борг до ввп України близько 100 процентів
Зовнішній борг до ввп рф близько 20 процентів. Но збанкрутує рф раніше України. Тому що Україні вигідно щоб по ній прилітали іскандери, так ти розказував 2 роки тому?

тільки нам гроші все одно дають, а руським - ні... от й вся різниця
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:54

  budivelnik написав:
  барабашов написав:Доллар к дереву когда будет хотя б 200?
На момент розвалу совка- доллар був 60 копійок....
Але чомусь совок то розвалився
Чому копія совка не може розвалитись при доларі в 70-80?
Чому обовязково має бути 200

бо якщо долар стане по 200 - то вже стане зрозуміло, що на Раші - дупа. але не всі розуміють, що дупа може настати набагато раніше - особливо, коли курс штучно тримають...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:55

  andrijk777 написав:...
Мені шкода вас, ви живете фантазіями, я - реальними цифрами.

andrijk777 й реальні цифри - анекдот. коли я перевіряв, ти починав верещати - я ж не аналітик :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:57

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  барабашов написав:Доллар к дереву когда будет хотя б 200?
На момент розвалу совка- доллар був 60 копійок....
Але чомусь совок то розвалився
Чому копія совка не може розвалитись при доларі в 70-80?
Чому обовязково має бути 200

У японцев иена - еще в 10 раз меньше стоит. Когда развал ожидаем?..

єна в 10 разів від чого дешевша? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:58

  andrijk777 написав:
  stm написав:зявилося нове 5-10$ видобуток

Це зовсім не нове і не зявилось. В цьому питанні я розбирався десь в 2015 і розібрався. Зняв лапшу з вух і взнав приблизно реальні цифри а не фантазії.
Ок. Ваша цифри? Собівартість добутку нафти в РФ в середньому по вашому - в студію!

ці цифри можуть назвати лише економісти нафтових компаній. ваша 5-10 - це довідник стеля...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11828
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  fox767676 написав:flyman дивився сьогодні уругвайського караколпака?


там дві години, якщо коротко, то де саме і про що дивитися?
По-перше чудовий караколпкський капелюх. По-друге що порохоботи та інші майданівці які дорікають зеленському затягуванням війни це оксюморон, бо перші ж його з'їдять якщо він щось підпише. Тому війна або до Ужгорода або до виникннння партії миру
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5290
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
