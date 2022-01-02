RSS
Банк Альянс

Банк Альянс
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Альянс 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
4
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 12:23

ВIВ Так
Вадимка
 
Повідомлень: 485
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:00

ВIВ сподіваюсь, що так)
lexxi
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.08.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:08

Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/
і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників.
Що думаєте?
lexxi
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.08.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 13:09

Кешбек у Альянса звісно гарний, але як тільки приберуть то клієнтів ще більше втратять, без сумнівів.
lexxi
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.08.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:22

  lexxi написав:Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/
і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників.
Що думаєте?

Меньше потратили на мнения "экспертов", и правильно сделали :)
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 900
З нами з: 03.02.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 17:51

  lexxi написав:Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/
і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників.
Що думаєте?

Якщо втечуть кілька свинорилів, котрі лише у грейсі смоктали кишмиш, то буде лиш на користь. У випадку Альянса рейтинг не так критичний, як суди, що домокловим мечем висять над банкою.
Але, за що Ви, власне, переживаєте? Тримаєте тут багато валюти? Раптом що, гривню держава віддасть. Доведеться шукати нову годівницю? - C'est la vie.
klug
 
Повідомлень: 9050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 18:03

Re: Банк Альянс

  klug написав:Але, за що Ви, власне, переживаєте?
моніторинг форумів,ввечорі,коли для ймовірної ТА двері зачинено) поповнення картки та айда платити за комуналь,максимум не проведуть платежі на ОСББ та постачальників,шкода без кредліму акавунти
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7486
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 1433 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 07:38

Вітання всім!
Колеги, є одне питання до тих, хто давно з Альянсом.
Наприкінці грудня (23 чи 24 числа) оформив онлайн картку "Стартова" з лімітом 50k. Згідно умов тарифу пільговий період для покупок онлайн та в магазинах становить 92 дні. З моменту відкриття картки витратив близько 30k (лише магазини та комуналка через додаток). Гроші на рахунок не вносив за винятком перерахування нарахованого кешбеку. Вчора тестово закинув по IBAN 1000 грн. і отримав повідомлення від банку про операцію зі списання коштів з формулюванням "погашення заборгованості по стандартних відсотках за рахунок власних коштів на батьківському контракті згідно кредитного договору..." на суму трохи більше 400 грн.
Які можуть бути відсотки, якщо картка в моєму розумінні ще в пільговому періоді? Чи я щось не вірно зрозумів і вже треба було внести кошти, які були витрачені у грудні 2025 року?
Anadonta
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 25.11.12
Подякував: 222 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 08:57

  Anadonta написав:Вітання всім!
Колеги, є одне питання до тих, хто давно з Альянсом.
Наприкінці грудня (23 чи 24 числа) оформив онлайн картку "Стартова" з лімітом 50k. Згідно умов тарифу пільговий період для покупок онлайн та в магазинах становить 92 дні. З моменту відкриття картки витратив близько 30k (лише магазини та комуналка через додаток). Гроші на рахунок не вносив за винятком перерахування нарахованого кешбеку. Вчора тестово закинув по IBAN 1000 грн. і отримав повідомлення від банку про операцію зі списання коштів з формулюванням "погашення заборгованості по стандартних відсотках за рахунок власних коштів на батьківському контракті згідно кредитного договору..." на суму трохи більше 400 грн.
Які можуть бути відсотки, якщо картка в моєму розумінні ще в пільговому періоді? Чи я щось не вірно зрозумів і вже треба було внести кошти, які були витрачені у грудні 2025 року?


оплата коммуналки не по шаблону а "вручную" была?
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 772
З нами з: 13.02.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 09:21

Re: Банк Альянс

  Anadonta написав:Які можуть бути відсотки, якщо картка в моєму розумінні ще в пільговому періоді?
Так у вас під карткою є пімпа "Кредитний ліміт". Там всее чітко про заборгованість описано!
А на оплату комуналки через застос-к надають 60дн, а не 90. Тобто якщо платили комунну в грудні, то треба її було погасити до 31 січня
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6866
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
