Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/ і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників. Що думаєте?
lexxi написав:Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/ і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників. Що думаєте?
Меньше потратили на мнения "экспертов", и правильно сделали
lexxi написав:Вийшов новий рейтинг стійкості банків на Мінфіні: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -depoziti/ і щось не радує зниження позицій Альянса в ньому. У 3 кварталі він був на 28 місці. Тепер на 30... Мінус бал від експертів та цілих -4 по лояльності вкладників. Що думаєте?
Якщо втечуть кілька свинорилів, котрі лише у грейсі смоктали кишмиш, то буде лиш на користь. У випадку Альянса рейтинг не так критичний, як суди, що домокловим мечем висять над банкою. Але, за що Ви, власне, переживаєте? Тримаєте тут багато валюти? Раптом що, гривню держава віддасть. Доведеться шукати нову годівницю? - C'est la vie.
Вітання всім! Колеги, є одне питання до тих, хто давно з Альянсом. Наприкінці грудня (23 чи 24 числа) оформив онлайн картку "Стартова" з лімітом 50k. Згідно умов тарифу пільговий період для покупок онлайн та в магазинах становить 92 дні. З моменту відкриття картки витратив близько 30k (лише магазини та комуналка через додаток). Гроші на рахунок не вносив за винятком перерахування нарахованого кешбеку. Вчора тестово закинув по IBAN 1000 грн. і отримав повідомлення від банку про операцію зі списання коштів з формулюванням "погашення заборгованості по стандартних відсотках за рахунок власних коштів на батьківському контракті згідно кредитного договору..." на суму трохи більше 400 грн. Які можуть бути відсотки, якщо картка в моєму розумінні ще в пільговому періоді? Чи я щось не вірно зрозумів і вже треба було внести кошти, які були витрачені у грудні 2025 року?
Anadonta написав:Вітання всім! Колеги, є одне питання до тих, хто давно з Альянсом. Наприкінці грудня (23 чи 24 числа) оформив онлайн картку "Стартова" з лімітом 50k. Згідно умов тарифу пільговий період для покупок онлайн та в магазинах становить 92 дні. З моменту відкриття картки витратив близько 30k (лише магазини та комуналка через додаток). Гроші на рахунок не вносив за винятком перерахування нарахованого кешбеку. Вчора тестово закинув по IBAN 1000 грн. і отримав повідомлення від банку про операцію зі списання коштів з формулюванням "погашення заборгованості по стандартних відсотках за рахунок власних коштів на батьківському контракті згідно кредитного договору..." на суму трохи більше 400 грн. Які можуть бути відсотки, якщо картка в моєму розумінні ще в пільговому періоді? Чи я щось не вірно зрозумів і вже треба було внести кошти, які були витрачені у грудні 2025 року?
Anadonta написав:Які можуть бути відсотки, якщо картка в моєму розумінні ще в пільговому періоді?
Так у вас під карткою є пімпа "Кредитний ліміт". Там всее чітко про заборгованість описано! А на оплату комуналки через застос-к надають 60дн, а не 90. Тобто якщо платили комунну в грудні, то треба її було погасити до 31 січня