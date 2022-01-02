Setta
Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:26
Setta
Додаток "підтягнув" мою адресу - там і платив. Це ж "по шаблону"?
Востаннє редагувалось Anadonta в Суб 28 лют, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:30
Amethyst
У тому то й справа, що у вкладці "Кредитний ліміт" є лище інформація про розмір ліміту та скільки витрачено без жодних подробиць щодо пільгового періоду, суми та термінів погашення заборгованості...
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:44
Ну тада тільки сапорт зі скріном тої вкладки.
Може перед цим ще перевстановити застос-к
А може таки зразу Бочарову в тг настукати
viewtopic.php?p=5916455#p5916455
ПС. Я так підозрюю, що ви вилетіли місяць тому з грейсу, тому у вас немає і ніякої інфи про грейс, бо треба гасити всю заборгованість шоби таки повернутися до грейсу
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 28 лют, 2026 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:45
Anadonta
Означає що боргу немає. Дочекайтесь завтра 1 може з'явиться, якщо була оплата комуналки в лютому або трати в січні
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, Google [Bot], Investor_K і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|