Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лют, 2026 10:31
Anadonta написав:Amethyst
... при такому розкладі за грудень також.
Виходить, що можна не гасити лише ті суми, які витратив у лютому. Дивна, як на мене, в Альянсі арифметика...
До речі, на Форумі знов працює Пошук. Наприклад, мона було знайти "Бочаров"
-
5
1
1
12
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:07
Amethyst написав: Anadonta написав:valya
Якби боргу і немає, а якісь відсотки списали...
Трати були в грудні, січні та лютому (останні два місяця лише комуналка через додаток). Завтрашнього дня чекати не хочеться, бо ще й за лютий спишуть.
Ото всю комуналку за січень точна треба погасити у лютому
Finita la commedia - підтримка сказала, що картка вилетіла з пільгового періоду ще у січні, тому зараз треба погасити все в 0 (тобто навіть трати лютого) + майже 600 грн. відсотків ла лютий!
А ті 400 грн., що вже списані, то було за січень.
Одне питання - чому в інших банках все зрозуміло (маю кредитки в Моно, Райфі, Сенсі, А-Банку, ПУМБі, Кредо, Ощадбанку...) та за десятки років ніколи не виникало непорозумінь, а тут рахують, як хочуть. Але питання скоріш риторичне...
Всім вдалих вихідних!
