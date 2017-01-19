не знаю где еще спросить
надо залить топливо но в канистре есть остатки масла
не повредит ли это двигателю потом?
|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Сер 09 бер, 2022 15:57
Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
не знаю где еще спросить
надо залить топливо но в канистре есть остатки масла
не повредит ли это двигателю потом?
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:09
Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
Гадаю краще каністру промити, є ризик засмітити мастилом паливну систему, а на дизелях вона складніша ніж на бензинових
Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:11
Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
чем промыть лучше всего?
Додано: Сер 09 бер, 2022 16:51
Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
Если там остатки размазаны по стенкам и нет никакого мусора, то можно и не промывать. Особенно если ДТ планируется заливать в какой нибудь старый корч, то и думать об этом не надо.
Если заливать потом в какой-то современный авто последних годов выпуска, то на всякий случай перед заливкой ДТ можно плеснуть в канистру стакан бензина, поболтать и слить
Додано: Сер 09 бер, 2022 17:21
Додано: Сер 09 бер, 2022 18:48
Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
двигатель современный
поэтому волнуюсь
где плотность выше у дизеля или у масла? что первое будет литься?
Додано: Сер 09 бер, 2022 22:47
Re: Можно ли залить дизель в канисту из под моторного масла?
Перемешается, не будет чего то одного первого
|