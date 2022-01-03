|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:14
flysoulfly написав: FinTech написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Надеемся, что по курсу НБУ 😉
flysoulfly написав:
Сколько $ максимально за раз получалось снять
2707.52$, но больше и не было,
т.е. конверт с % за раз без проблем.
а хочется забрать за раз $2710 (со всеми остатками)
Можна за раз, з паспортом по рахунку випишуть в касі
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3725
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:23
flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
-
J
-
-
- Повідомлень: 5915
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 307 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:31
J написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2272
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 938 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 чер, 2023 16:39
flysoulfly написав: J написав: flysoulfly написав:
По какому курсу тут сейчас считают эквивалент выдачи 100К
Сколько $ максимально за раз получалось снять
POS терминал считает по комерческому
касир считает по НБУ
но выдают не через РОS, а проводкой экономиста (вся сумма, с центами гривней по курсу)
Вони можуть видати і через POS, і через ордер. Мені касир коли я перший раз отримував - попередила якщо видача через картку, сума до видачі буде 2600$ - решта завтра, а якщо "по паЧпорту" то 2700 з хвостиком.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2149
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 635 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 21 чер, 2023 01:08
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, у виписці по "карта з кешбеком" у когось ще 0,7% перетворились на 0,5% чи мене вибірково образили?
-
flawyer
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 чер, 2023 02:32
flawyer написав:
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, у виписці по "карта з кешбеком" у когось ще 0,7% перетворились на 0,5% чи мене вибірково образили?
Чи Ви єдиний з кого вираховують податки чи у чому запитання?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8157
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1148 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|114
|80423
|
Сер 21 чер, 2023 00:32
klug
|
|174
|192475
|
|
|425
|280509
|
Вів 20 чер, 2023 20:58
Alien
|