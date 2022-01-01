ВСТ Банк (Банк Восток)

greenozon написав:Шановний клієнте! З 20.03.2025 оновлюються Правила надання банківських продуктів та послуг фізичним особам у Банку Восток. А саме: 🔸Розширено умови опротестування платіжної операції та критерії блокування коштів. 🔸Додано умови споживчого кредитування «Оплата дУльками».
🔸Актуалізовано правила обслуговування Поточного рахунку зі статусом «Заморожений». 🔸Виключено з тексту Правил умови щодо лімітів платежів – тепер вони доступні безпосередньо на сайті банку. 🔸Додано опис послуги Click to Pay. Ми цінуємо вашу довіру та прагнемо зробити умови зручними для вас. Якщо ви не погоджуєтеся з оновленнями, можете без сплати комісії розірвати договір до 20.03.2025. Якщо цього не зробите, вважатиметься, що ви погодилися зі змінами. https://bankvostok.com.ua/info_dlia_fizosib#/
хтось читав: що саме там суттєвого про той "мороз" ?
картковий рахунок, за яким подано заяву про його закриття. це 30/45/60 днів від подання заяви до фіналу закриття
Будьте обережні! Експериментальним шляхом виявив, що з липня Восток не нараховує вже 0,7% на всі покупки. Як пояснила служби підтримки - підвищений кешбек - на 2-і категорії з 6-ти, а на 4 з 6-ти - 0,7%. Всі інші - без кешбеку!
Так, карта тепер не дуже цікава (чи совсім не цікава). Тепер тільки Альянс і Юнекс залишився.