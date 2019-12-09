Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
M-Audio написав:А стосовно меморандуму -- я так думаю, що обмеження давно внесені в умови обслуговування, знову ж таки, користуючись правом безконтрольно і беззвітно вносити будь-які зміни, чого теж не повинно бути.
Так, тишком-нишком бакстери прописали цю норму у себе в ДКБО, яка таки дійсно не є якимось технічним обмеженням самих можливостей банку, а дійсно є загороджувальним ТИМЧАСОВИМ регламентом для країни у стані війни (а не воєнним станом) і повинно відповідно затверджуватися Радою як мінімум
M-Audio написав:Але абсолютно всі так звані цивілізовані держави дуже полюбили перекладення своїх обов'язків на комерційні структури, і за їхній же кошт. При цьому якось не помітно, щоб держави десь скорочували свої забаганки із збору коштів на виконання, начебто, державницьких функцій.
Зато рассказывают, что просто нужно жить честно и это затруднять не будет. Вот у нас за ворюгу на днях внесли дополнительный залог в 12 лям грн. Физлицо. Наверняка банк для этого запросил и получил документы, что деньги были заработаны за три последних года минус 30% на проесть, а также имеют чистейшую историю со времён Потопа (по отзывам и по моему опыту, когда выходишь за 400к за раз, уже зачастую только справкой о доходах не отделаться и начинают требовать более глубокие документы о происхождении). И внимательно их рассмотрел и одобрил и всё за считанные дни. Какие такие требования нереальных справок и уход в мороз на месяцы? Поклёп!