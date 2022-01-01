RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:50

  valya написав:ramzes4
Подяка. Рефку оприходую. ? КБ за комуналь моюе буде? Тільки в додатку чи на стороні теж?

Акційний 10% за комуналь має бути, але лише на стороні (де 4900 MCC).
https://vstbank.ua/private/cashback-for-a-whole-month#/
ramzes4
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:21

  Кочевник написав:Комуналь тут у виключеннях.

В переліку виключень не бачу. Чому?
valya
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 11:36

Re: ВСТ Банк (Банк Восток)

Десь в додатку відображається акційний кешбек 10%, бо щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?
Тут нормальний грейс-період, не потрібно гаситися в 0 раз на два місяця?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:38

  Amid написав:Десь в додатку відображається акційний кешбек 10%, бо щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?
Тут нормальний грейс-період, не потрібно гаситися в 0 раз на два місяця?

Тут нормальний грейс період, в 0 не треба гасити.
lloydbanksua
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 02:20

  Amid написав:щойно відкрив карту, а кешбек бачу лише стандартний від банку?

Є теорія, що помічені Бобром пролітають з акцією.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 07:34

Re: ВСТ Банк (Банк Восток)

  klug написав:Є теорія, що помічені Бобром пролітають з акцією.


Ну щож...
Тобто,ті хто приймає участь в акції прямо бачать 10% у себе в додатку?
Re: ВСТ Банк (Банк Восток)

Вітаю. ? 1. В додатку є оплата комуналя? 2. А інтернета? 3. Кб за комуналь в додатку, чи на сторонніх сайтах? Подякую
valya
  valya написав:Вітаю. ? 1. В додатку є оплата комуналя? 2. А інтернета? 3. Кб за комуналь в додатку, чи на сторонніх сайтах? Подякую

Сьогодні платив за інтернет через ipay - нарахували 3% акційного кешбеку. Через застосунок, скоріш за все, не буде нарахування.
lloydbanksua
lloydbanksua Подяка.
Вже все получилось, отримано 10% новачкам
valya
