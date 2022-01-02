|
Юнекс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лис, 2025 08:31
KVV написав: ignorabimus написав:
Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...
якщо ціль саме кредлім, а не кб то можна спробувати відкрити кредитку через застосунок Розетки.
там лояльніше якось наливають.
В розетке не налили лимит и даже карту не открыли. В самом Юнексе сразу при открытии 20к дали, про повышение молчу, у банка, как оказалось, "денег нет".
Додано: Чет 20 лис, 2025 18:09
А комусь із військових вдалося відкрити Розетку? Відразу йде відмова. Колись, декілька місяців, намагався відкрити Смарт, теж онлайн. Відразу - відмова. Прийшов на відділення, прошу відкрити Смарт без КЛ. У відповідь - та хто ж вам кредитку надасть, ви ж військовий)) І без зайвих питань відкрила Смарт-дебетку. Так само хотів і Розетку, без КЛ, але в відділення не попаду ніяк, немає можливості, а в КЦ кажуть, що на відділенні ніяк не відкриють, тільки онлайн і тільки з КЛ. А онлайн - автоматично відмова.
