Банк Кредит Дніпро

Подскажите, коллеги, как в этом банке трактуют слово "ДО". Если в приложении написано "Пільговий період до 2024-12-05", это означает что до вечера 4 декабря все надо загасить, или можно гасить до вечера 5 декабря?
ВIВ написав:Подскажите, коллеги, как в этом банке трактуют слово "ДО". Если в приложении написано "Пільговий період до 2024-12-05", это означает что до вечера 4 декабря все надо загасить, или можно гасить до вечера 5 декабря?
ВIВ написав:Подскажите, коллеги, как в этом банке трактуют слово "ДО". Если в приложении написано "Пільговий період до 2024-12-05", это означает что до вечера 4 декабря все надо загасить, или можно гасить до вечера 5 декабря?
Вадимка Отримати кредитку можна лише у відділенні. До того ж, доведеться декілька разів їздити. Для подання заяви та документів, а після вдалого скоригу - за кредиткою в касу. Обидва процеси вельми не швидкі.