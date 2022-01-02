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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:46

Дякую всим
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:32

  ingtrans написав:
  tarasum написав:
  Вадимка написав:Тут тильки в виддиленни можно видкрити кредитку?Дякую

Попробуйте через форму заповнити на карту.
https://creditdnepr.com.ua/on-line/credit-card

Після заповнення зателефонують, буде попередній скрінінг, скажуть, чи дадуть ліміт, а відкриття карти все одно у відділенні.

Так и есть. У меня по телефону скоринг и заполнение анкеты вечером 15 мин,утром в течение 30мин полписал документы и забрал карту.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:09

Re: Банк Кредит Дніпро

це ж для фізичної картки треба чимчикувати у відділення? віртуальну можна і з дивана оформити?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:14

  TipTop написав:це ж для фізичної картки треба чимчикувати у відділення? віртуальну можна і з дивана оформити?

Hі.
ingtrans
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Повідомлень: 3924
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  #<1 ... 29303132
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