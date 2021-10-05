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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

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Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:46

Дякую всим
Вадимка
 
Повідомлень: 408
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:32

  ingtrans написав:
  tarasum написав:
  Вадимка написав:Тут тильки в виддиленни можно видкрити кредитку?Дякую

Попробуйте через форму заповнити на карту.
https://creditdnepr.com.ua/on-line/credit-card

Після заповнення зателефонують, буде попередній скрінінг, скажуть, чи дадуть ліміт, а відкриття карти все одно у відділенні.

Так и есть. У меня по телефону скоринг и заполнение анкеты вечером 15 мин,утром в течение 30мин полписал документы и забрал карту.
Яша
 
Повідомлень: 1312
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:09

Re: Банк Кредит Дніпро

це ж для фізичної картки треба чимчикувати у відділення? віртуальну можна і з дивана оформити?
TipTop
 
Повідомлень: 81
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Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:14

  TipTop написав:це ж для фізичної картки треба чимчикувати у відділення? віртуальну можна і з дивана оформити?

Hі.
ingtrans
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Повідомлень: 3933
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Подякував: 110 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 07:25

6%

З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
sens
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Повідомлень: 17997
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 04:43

  sens написав:З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%
flysoulfly
 
Повідомлень: 5648
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1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 07:14

  flysoulfly написав:
  sens написав:З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%

То був депозит з закриттям у будь-який час, тут рахунок з вільним поповнення і зняття і баланс від 1 грн
sens
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Повідомлень: 17997
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 12:43

  sens написав:
  flysoulfly написав:
  sens написав:З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%

То був депозит з закриттям у будь-який час, тут рахунок з вільним поповнення і зняття і баланс від 1 грн
same eggs
flysoulfly
 
Повідомлень: 5648
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1794 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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