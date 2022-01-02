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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2024 11:46
Дякую всим
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Вадимка
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Додано: Сер 04 гру, 2024 16:32
ingtrans написав:
Після заповнення зателефонують, буде попередній скрінінг, скажуть, чи дадуть ліміт, а відкриття карти все одно у відділенні.
Так и есть. У меня по телефону скоринг и заполнение анкеты вечером 15 мин,утром в течение 30мин полписал документы и забрал карту.
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Яша
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:09
це ж для фізичної картки треба чимчикувати у відділення? віртуальну можна і з дивана оформити?
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TipTop
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:14
TipTop написав:
це ж для фізичної картки треба чимчикувати у відділення? віртуальну можна і з дивана оформити?
Hі.
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ingtrans
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Додано: Нед 22 гру, 2024 07:25
З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
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sens
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Додано: Пон 23 гру, 2024 04:43
sens написав:
З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%
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flysoulfly
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Додано: Пон 23 гру, 2024 07:14
flysoulfly написав: sens написав:
З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%
То був депозит з закриттям у будь-який час, тут рахунок з вільним поповнення і зняття і баланс від 1 грн
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sens
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Додано: Вів 24 гру, 2024 12:43
sens написав: flysoulfly написав: sens написав:
З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%
То був депозит з закриттям у будь-який час, тут рахунок з вільним поповнення і зняття і баланс від 1 грн
same eggs
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flysoulfly
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Додано: Вів 24 гру, 2024 17:38
flysoulfly написав: sens написав:
З'явився вільний рахунок. Р2р на вихід безкоштовно.
влітку тут був аналог під 8%
То був депозит з закриттям у будь-який час, тут рахунок з вільним поповнення і зняття і баланс від 1 грн[/quote]same eggs[/quote]
Ви не праві,продукти різні.
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sens
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