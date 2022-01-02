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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:25

  la9 написав:Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?

Так
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 15:39

Re: Банк Кредит Дніпро

Шановні паньство, підкажіть, чи дозволяє дана банка заДіяти кредитний ліміт без комісу і в пільговому періоді?
Ferlakur
 
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  #<1 ... 30313233
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