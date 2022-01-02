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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:25
la9 написав:
Скажите, свой п2п выход на карты других банок - без комис до 50К?
Так
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Додано: Сер 29 січ, 2025 15:39
Шановні паньство, підкажіть, чи дозволяє дана банка заДіяти кредитний ліміт без комісу і в пільговому періоді?
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