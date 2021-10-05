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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 тра, 2025 22:01
Ferlakur написав:
А Gold цифрова без візиту до відділення може бути?
Так, через додаток. Але закриття тільки через візит до відділення.
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Додано: Нед 18 тра, 2025 19:09
А є підтримку дають дистанційно?
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Додано: Сер 11 чер, 2025 21:45
Як зараз з лімітами на перекази в інші банки (карта Грін)? Наче було 40к р2р на місяц, як зараз?
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