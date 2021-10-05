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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:01

  Ferlakur написав:А Gold цифрова без візиту до відділення може бути?

Так, через додаток. Але закриття тільки через візит до відділення.
Arbitr
 
Повідомлень: 364
З нами з: 07.11.08
Подякував: 61 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 19:09

А є підтримку дають дистанційно?
ukr0014959
 
Повідомлень: 498
З нами з: 05.01.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:45

Як зараз з лімітами на перекази в інші банки (карта Грін)? Наче було 40к р2р на місяц, як зараз?
novichok
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Повідомлень: 3570
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 306 раз.
 
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  #<1 ... 33343536
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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