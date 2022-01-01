Банк Кредит Дніпро

novichok написав:Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?
По 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит; другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця https://creditdnepr.com.ua/card-gold
novichok написав:Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?
По 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит; другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця https://creditdnepr.com.ua/card-gold
Дякую. А скажіть, якщо в курсі, кредліміт в додатку легко підіймають чи "со скріпом"? Плеснули 20 т. якось малувато. Чи всі операції грейсові?