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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 22:01

  Ferlakur написав:А Gold цифрова без візиту до відділення може бути?

Так, через додаток. Але закриття тільки через візит до відділення.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 19:09

А є підтримку дають дистанційно?
ukr0014959
 
Повідомлень: 498
З нами з: 05.01.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 21:45

Як зараз з лімітами на перекази в інші банки (карта Грін)? Наче було 40к р2р на місяц, як зараз?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 10:09

Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 10:59

  novichok написав:Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?

По 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит; другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця
https://creditdnepr.com.ua/card-gold
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 12:14

  ramzes4 написав:
  novichok написав:Не знайшов, ткніть носом, з якого по яке число пільговий період по Голд? В Приваті з 1го по останній день місяця та навчиться до 25 наступного, а як тут?

По 05 число місяця, що йде через один місяць після місяця, в якому був використаний кредит; другий та кожний наступний платіж - щомісячно до 05 числа кожного місяця
https://creditdnepr.com.ua/card-gold

Дякую. А скажіть, якщо в курсі, кредліміт в додатку легко підіймають чи "со скріпом"?
Плеснули 20 т. якось малувато.
Чи всі операції грейсові?
novichok
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  #<1 ... 33343536
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