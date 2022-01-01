RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:10

[quote="5897400:Ferlakur"]А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.
edgar_po
 
Повідомлень: 571
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:37

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.

Заніс 50к в п'ятницю, побачимо...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4451
З нами з: 14.10.08
Подякував: 324 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 10:49

  edgar_po написав:
  Ferlakur написав:А як тут з фіншмоніторингом? Якщо поповнити свою карту готівкою в касі на 100к, не збудиться?

погашав частинами кредитку 30, 40 та 50 через касу. Через три дні визвали на килим та шмоніторили з нездоровим поглядом, ніби я проспонсорував армію рашистів. Звідки гроші, кажу ви подивіться 1,5 міс. назад я у вас по кредитці брав, зараз гашу. Ніяких інших контрагентів немає. Ні, давайте документи. Тому, думаю, вам треба теж готувати документи для фінмону.


Якщо банк вимагає документи про походження коштів/підтвердження доходів, коли гроші взято в кредит у самому банку, дайте їм виписку по картці, якщо самі не можуть зробити. Які можуть бути інші документи щодо походження коштів, якщо вони кредитні?
Документи про підтвердження доходів вимагаються банком до видачі/перегляду кредитного ліміту. Але не після. Бо абсурд виходить.
ВЕСЕЛЬЧАК У
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 24.03.23
Подякував: 32 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
 
