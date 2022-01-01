RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 3.7 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 13:33

  maxstar написав:По-тихому повністю прибрали кредитний ліміт. Зараз просто сума мінус використованого ліміту

а що це про вас банк міг дізнатися, що так вчинив? Напевно це перший такий випадок з Кредит-Дніпром про який я чув.
Може досягли якогось віку(наприклад 70 років, чи на пенсію вийшли, чи нещодавно якийсь банк з вами розірвав відносини?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 02.09.19
Подякував: 386 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 16:50

Пробував відкрити Дія-картку у застосунку Freebank - нічого не виходить - пропонують відкрити кредитку і обійти це ніяк не можна. Може хтось має досвід як відкрити Дія-картку
у цьому банку віддалено//)
asti
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 17:17

  asti написав:Пробував відкрити Дія-картку у застосунку Freebank - нічого не виходить - пропонують відкрити кредитку і обійти це ніяк не можна. Може хтось має досвід як відкрити Дія-картку
у цьому банку віддалено//)

Наверное главное захотеть эту кредитку иметь. Я в своё время хотел, но мне отказали. Согласились открыть только дебетки. Поэтому сейчас ткнул в приложении на открытие ДияКарты, согласие с договором и моментально:
Зображення

В Дие сразу появилась. Требования кредитки пока не обнаружил. Где его искать?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6452
З нами з: 23.03.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
