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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 чер, 2026 09:23
У них массовый збой, ждём исправления.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:27
Amethyst написав: edgar_po написав: 1finanсier написав:
Випийте валідолки та зайдіть в меню заборгованості по кредитці Кредит-Дніпро )
щось у них таки сталося. У п'ятницю ввечері та на вихідних все було ок. Сьогодні "ви не виконали умови користування кредитом", тому вам треба все погасити та ми нараховуємо 56% річних за кожен день просрочки.
Я 3/06 гасився. На 4/06 вже все порахували.
ото може, хто до останього тягнув, то білінХ розрахували тільки сьогодні ранком і... почалося
можливо, але ж система 05.06 в 16-00 все порахувала та з'явилося повідомлення, що все ок. А сьогодні вже не все ок. До того ж провели якесь оновлення на вихідних.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 09:33
Сьогодні нове оновлення додатку.
Але, залишилась проблема. Ще в пятницю було відкрито вільний рахунок - в продуктах не відобразився. КЦ бачить - перезавантажити, перевстановити. Немає. В суботу і неділю відкриття нових. Теж немає. Сьогоднішнє оновлення - немає.
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