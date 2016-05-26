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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 жов, 2022 12:33
lubopytnaya написав: nord написав:
"Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня та ліквідувати його.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише LIGA.Бізнес."
Бобик сдох...
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:43
lubopytnaya написав: nord написав:
"Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня та ліквідувати його.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише LIGA.Бізнес."
Бобик сдох...
А когда выплачивать будут?
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Додано: Пон 10 жов, 2022 18:22
До Покрови, люд набожний.
та і Кличку уже не до банку, ходить скляний міст розглядає і пох , що більшість Київщини без світла ( у більшості "прогресивні" електроплити) .
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:22
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:13
Завтра будимо пробувати! Якщо тривог не буде....
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:36
ihorsic написав:
Завтра будимо пробувати! Якщо тривог не буде....
що саме? Примат дозволяє вирішити все в телефонному режимі.
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