Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 жов, 2022 12:33
lubopytnaya написав: nord написав:
"Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня та ліквідувати його.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише LIGA.Бізнес."
Бобик сдох...
А когда выплачивать будут?
вот-вот
cohan
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Додано: Пон 10 жов, 2022 12:43
lubopytnaya написав: nord написав:
"Нацбанк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня та ліквідувати його.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку, пише LIGA.Бізнес."
Бобик сдох...
А когда выплачивать будут?
Мизантрóп
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Додано: Пон 10 жов, 2022 18:22
До Покрови, люд набожний.
та і Кличку уже не до банку, ходить скляний міст розглядає і пох , що більшість Київщини без світла ( у більшості "прогресивні" електроплити) .
Goodman
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:22
Djus
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:13
Завтра будимо пробувати! Якщо тривог не буде....
ihorsic
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Додано: Вів 11 жов, 2022 22:36
ihorsic написав:
Завтра будимо пробувати! Якщо тривог не буде....
що саме? Примат дозволяє вирішити все в телефонному режимі.
Goodman
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Додано: Сер 12 жов, 2022 04:57
Выплаты по Фонду тоже попадают под ограничение НБУ выдавать не больше 100 тысяч грн в день? Имею в виду, если наличными получать. Если да, то, получается, обязательно надо будет счёт в банке-агенте заводить, чтоб получить выплату более 100 тысяч?
candidat
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Додано: Сер 12 жов, 2022 06:51
candidat написав:
Выплаты по Фонду тоже попадают под ограничение НБУ выдавать не больше 100 тысяч грн в день? Имею в виду, если наличными получать. Если да, то, получается, обязательно надо будет счёт в банке-агенте заводить, чтоб получить выплату более 100 тысяч?
Да, в день лимит по 100 тыс.
Да, счёт какой-то придётся открыть.
Evgeny
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Додано: Сер 12 жов, 2022 08:10
Хто в приваті вже отримав?
ihorsic
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Додано: Сер 12 жов, 2022 08:22
ihorsic написав:
Хто в приваті вже отримав?
кто в ПУМБ уже получил?
cohan
Повідомлень: 4676
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