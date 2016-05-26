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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 жов, 2022 08:44
Деньги уже на КДВ Привата. Заказал через горячую линию.
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Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
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