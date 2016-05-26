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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 08:44

Деньги уже на КДВ Привата. Заказал через горячую линию.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:51

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

ТАС спамит уже
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 10:54

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Господа, как потом вывести с ПУМБа удаленно без комисс. через ИБ. Вывести надо на Альфу, Райф и Укргаз. Опишите механизм
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:17

  J написав:Про початок гарантованих виплат усім вкладникам Фонд повідомить окремим оголошенням на своєму офіційному сайті, але не пізніше 13 жовтня.

То есть - завтра :?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:35

  Алексей77 написав:Господа, как потом вывести с ПУМБа удаленно без комисс. через ИБ. Вывести надо на Альфу, Райф и Укргаз. Опишите механизм

p2p
звонком повысить до макс лимита
или заявой в отделении
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:38

lubopytnaya

Нет, сегодня уже выдают
kkg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 11:41

ihorsic

Я отримав
Сума маленька, то видали зразу
Тільки карточку для виплат оформили, там зняття без комісії, поповненя 0.5%
kkg
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:14

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

За время действия Временной администрации проценты начислялись на депозит? и Как это узнать? по процентам конкретно и сумме тела депозита (уже не припомню сколько было изначально)?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:15

ПУМБ молчит, позвонил в приват- в списках нет. ..
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:25

  kkg написав:lubopytnaya

Нет, сегодня уже выдают

Да мне не к спеху :wink:
lubopytnaya
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